Coachella stäms av konkurrent för monopol

Den amerikanska musikfestivalen Soulâ??d out music stämmer konkurrenten Coachella, rapporterar Billboard.

Enligt Soulâ??d out music hindrar festivaljätten Coachella konkurrenter från att boka samma artister genom en klausul i kontraktet. I den står det att artister inte får uppträda mellan december 2017 och maj 2018 inom drygt 200 mil från Coachella, vilket i praktiken innebär fem delstater runtom festivalen.

Detta innebär olagligt monopol som strider mot federala lagar om konkurrens, anser Soulâ??d out music.

Coachella i sin tur slår i från sig anklagelserna.

"Vi kommer med kraft att försvara oss mot denna stämningsansökan som ifrågasätter en långvarig branschpraxis - som är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta erbjuda våra fans den enastående upplevelse som Coachella blivit känd för", säger en representant för festivalen enligt Variety.

Enligt Billboard sänds framträdanden från Coachellas första helg live på Youtube för åttonde året i rad. Bland dessa artister finns The Weeknd, Beyonce och The War on Drugs.