Danius: Alla borde lämna Svenska Akademien

Samtliga ledamöter måste gå ur Svenska Akademien för att den ska kunna klara krisen. Det sade Akademiens tidigare ständiga sekreterare Sara Danius under ett framträdande i Malmö på lördagen, skriver Sydsvenskan.

– Vill man försäkra sig om en framtid för Akademien så finns ingen annan väg. Då kan externa personer i exempelvis Nobelstiftelsen eller Vitterhetsakademin utse nya ledamöter, och börja från noll, sade hon enligt Sydsvenskan.

Under samtalet, som ägde rum på Bokens Dag berättade Danius också att hon deltagit i omröstningar av nya ledamöter under hösten - men avslöjade att hon inte röstat på dem som valdes in.

– Jag kan inte säga mer om förfarandet, men det fanns andra som man kunde rösta på.

I april lämnade Danius arbetet i Svenska Akademien, men formellt har hon kvar sin stol. På frågan om Akademien är ett avslutat kapitel för hennes del svarade hon ja, men tillade:

– Ett långt liv har lärt mig att hålla en bakdörr öppen. Det betyder inte alls att jag kan tänka mig gå tillbaka till Akademien, men man vet aldrig vad som händer.