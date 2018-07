Dansglädje under "Allsång på Skansen"

Dansflugan surrade in över Skansen under tisdagen. När dansbandet Sannex gästade allsången för första gången passade flera danssugna par på att ta sig en svängom vid sidan av scenen. Sångaren i Sannex, Andreas Olsson, bjöd på sig själv och lyckades få med sig publiken även under den skånska allsång som följde.

– Jag brukar säga att jag vill vara någon form av manlig Jill Johnsson med tolv procent Hasse Andersson, sade Andreas Olsson när programledaren Sanna Nielsen bad honom att beskriva sig själv.

En melodi om havet

Även reggaeartisten Kaliffa, som både är soloartist och en del av musikgruppen Hoffmaestro, bjöd på en show med sin hitlåt och förra årets sommarplåga "Helt seriöst".

Sedan var det dags att andas ut en sekund. På tur stod ett lite svalare jazznummer som till och med fick Sanna Nielsen att bli "helt lugn". Amanda Ginsburg, vars musik rör sig mellan jazz och visa, var som klippt och skuren för Allsångskvällen. 28-åringen sjöng låten "Havsmelodi" från debutalbumet "Jag har funderat på en sak" med en stilla inlevelse. Och i publiken satt barndomsvännerna som stöd.

– De var faktiskt med dem, på nyårsafton 2016, som jag bestämde att jag ska spela in min musik. Det var då det började på riktigt, berättade Amanda Ginsburg från scenen och vinkade till vännerna.

40 år som artist

Sist ut på scen blev allsångsveteranen Pernilla Wahlgren, som vände upp och ner på de klassiska koncepten "Stockholm" och "Först egen låt, sedan allsång" och bjöd in publiken att koppla armkrok och hylla Götaborg i Lasse Dahlquist-låten "Oh boy oh boy oh boy".

Pernilla Wahlgren firar i år 40 år som artist och valde att bjuda på en ordentlig tillbakablick. Bakom pianot sjöng hon låten "Längtan" som kom till efter att hon fått sitt hjärta krossat som 18-åring.

Utöver Wahlgrens 40 år uppmärksammades också sångaren och skådespelaren Lasse Lönndahls 90-årsdag. Lönndahl var på plats i publiken och hyllades med hurrarop och röda rosor.