Därför kommer snart nästa generations tv-spel

2013 släppte Sony sin Playstation 4, och Microsoft sin Xbox One. Om de vanliga cyklerna på tv-spelskonsoler fortsätter så innebär det att det snart är dags för en ny generation att ta över.

– Det är tydligt att volymtoppen har nåtts. Det är fortfarande en stark försäljning, men den börjar sjunka, säger Damian Thong, analytiker vid Macquarie Capital Securities, till TT.

Sonys PS4 presterar bättre än den tidigare framgångsrika PS3, och Thong ser inte att den övergripande marknaden vuxit så pass att man kan räkna med markant större ökning.

– Den nuvarande generationen överraskade många i hur stark försäljningen har varit. För den allmänna inställningen för några år sedan var att tv-spelande skulle dö ut till förmån för mobilspel och pc-spelande. Men nu vet vi att det inte blivit fallet. Jag tror att anledningen till att konsolspelande är ett väldigt billigt sätt att få tillgång till kraftfulla spel, som är enkla att installera och använda.

Ytterligare ett tecken på att nästa generation är i antågande är att listan över kommande förstapartsspel, det vill säga de spel som görs av spelutvecklare som ägs av jättarna, börjar tunnas ut. Sony meddelade också nyligen att man inte kommer att delta på spelmässan E3 nästa år.

– Det är några spel som "Death stranding" och "The last of us 2" som kommer till Playstation 4 nästa år. Men vi har inte riktigt någon känsla av vad som händer efter det. Det verkar som att de större förstapartsspelen tar slut nästa år, säger Thong, och tillägger att kommande storspel antagligen släpps till både den nuvarande och den kommande generationen.

Microsoft i köptagen

De tekniska byggstenarna för nästa generation är redan på plats, när det handlar om snabba grafikkortsminnen (GDDR5 och GDDR6), och den så kallade sjunanometerstekniken för chiptillverkning, som är nyckeln till hög prestanda, enligt Thong.

Inför generationsbyten försöker Microsoft ta igen Sonys försprång, som enligt Thong beror på bättre spel till PS4.

– Microsoft försöker att möta det genom att bland annat köpa upp spelutvecklare, för att positionera sig bättre inför nästa cykel.

Nintendo fortsätter att gå sin egen väg, och deras senaste konsol Switch är jämfört med de övriga konsolerna relativt ny.

– Men det finns spekulationer om att en ny generation kommer redan 2020, så vi får se, säger Thong.

En speciell sak med den nuvarande generationen är att både Microsoft och Sony släppt mer avancerade konsoler, som en sidoprodukt till den nuvarande. Det rör sig om Playstation 4 Pro och Xbox One X. Thong tycker inte att det tar bort behovet av en ny generation.

– Snarare har det visat hur mycket mer spelutvecklarna kan göra med prestandan.

Än så länge saknas officiell information om den kommande generationen, mer än att både Sony och Microsoft sagt att de arbetar på den.

– Konsolerna kommer att vara mer kraftfulla. Jag skulle säga dubbelt eller tre gånger så kraftfulla som exempelvis Playstation 4 Pro. Jag tror att de kommer att vara helt bakåtkompatibla - som med Playstation 4 Pro och Playstation 4, säger Damian Thong.

Digitalt innehåll viktigare

Han tror också att de onlinetjänster som är kopplade till konsolerna, Playstation Plus och Xbox Live, kommer att vara direkt överförbara till den nya generationen. Det är en medveten strategi för tillverkarna att knyta kunderna närmare till sig. Tidigare var det en farlig tid när en ny konsol släpptes, då kunderna alltid kunde välja en annan tillverkare.

– Men till följd av det digitala innehållet du äger, och medlemskapen du har, så förankras du inom det systemet, säger han.

Thong säger att den enda återstående frågan är när konsolerna släpps, förutom detaljer.

– För Playstation 5 kan det bli nästa år, men mer troligt 2020, säger han.