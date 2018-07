Depp i trubbel efter stämning

En man som arbetat med filmen "City of lies", med premiär senare i höst och där skådespelaren Johnny Depp har en tung roll som polis, har nu stämt stjärnan för att ha slagit honom i bröstet. Depp ska ha blivit förbannad på mannen då han velat avbryta inspelningen för kvällen eftersom tillståndet löpte ut, enligt den stämning som lämnats in i en amerikansk domstol, skriver The Guardian.

Mannen hävdar i stämningen att Depp slog honom i bröstet ett par gånger. Han ska också ha skrikit â??Jag ger dig 100 000 dollar för att slå mig i ansiktet här och nu", innan hans vakter drog bort honom.

Tidigare i våras fick skådespelaren möta tidigare anställda vakter i domstol efter att ha blivit stämd för obetalda löner och odrägliga arbetsvillkor.