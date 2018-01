Dinklage: Dags att avsluta "Game of thrones"

Fansen sörjer att HBO:s fantasyserie "Game of thrones" närmar sig slutet. Men Peter Dinklage, som spelar Tyrion Lannister, tycker att det är hög tid att lägga ned serien.

– Det är dags, säger han till Variety.

– Det är precis rätt läge. Ibland fortsätter serier lite för länge.

Dinklage medger dock att det inte kommer att bli helt lätt att ta farväl av Tyrion Lannister och säger att det är en "bitterljuv" känsla.

Den åttonde och sista säsongen av "Game of thrones" kommer att sändas någon gång under 2019. Inspelningarna pågår just nu.

– Det är den sista säsongen, och den är lång, så vi låter det ta tid, säger Peter Dinklage.