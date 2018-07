DJ Khaled släpper ny låt med Justin Bieber

DJ Khaled har fått nästan alla i den moderna supergruppen bakom hitten "I'm the one" att återförenas för ett nytt samarbete. Tillsammans med Justin Bieber, Chance the rapper och Quavo släpper han nu singeln "No brainer". Den enda som saknas är rapparen Lil Wayne.

"I'm the one" släpptes i februari 2017 och gick direkt in på förstaplatsen på Billboard-listan, vilket var första gången på sju år som en hiphoplåt gjort en liknande succédebut.

DJ Khaled skräder inte orden i intervjuer utan säger att den nya singeln kommer att bli "en av de största låtarna i världshistorien", skriver E Online.

Singeln är den första från kommande albumet "Father of Asahd" och sonen Asahd medverkar också i musikvideon till låten.