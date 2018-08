Draken Spyros comeback skjuts upp

Den snälla draken Spyro fyller 20 år - och återvänder i nyversion.

Dessvärre skjuts det klassiska spelets comeback upp till den 13 november, uppger utvecklarna i ett pressmeddelande.

Det är sedan tidigare känt att de tre första spelen i serien - "Spyro: the dragon", "Spyro 2: Ripto's rage" och "Spyro: year of the dragon" ges ut i nyversion.

"Spyro reignited trilogy" firar drakens 20-årsjubileum och spelarna kan bland annat se fram emot att spela det klassiska spelet med förbättrad bildkvalitét och nya eldattacker. Det är väldigt viktigt för oss att vara sanna mot de tre originalspelen i den nya trilogin", beskrev Payl Yan, kreativ chef på utvecklaren Toys for Bob, tidigare spelet i ett pressmeddelande.