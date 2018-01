Dua Lipa leder nomineringar inför Brit Awards

Nomineringarna till kommande Brit Awards har släppts - och Dua Lipa har fått flest av dem i år, skriver The Guardian. Hon har vinstchans i fem kategorier, bland annat i årets brittiska album samt årets brittiska kvinnliga soloartist.

Även Ed Sheeran kan vinna i kategorin årets brittiska album för "Divide". Han har totalt fyra nomineringar, däribland i kategorin årets brittiske manlige soloartist.

Dua Lipa är bland annat känd för låtarna "New rules" och "Scared to be lonely". Hon släppte sitt självbetitlade debutalbum i juni 2017.

Årets upplaga av Brit Awards, Storbritanniens motsvarighet till Grammisgalan, hålls den 21 februari i O2 Arena i London.