Ebbot: "Vi kände oss ganska unika"

Året var 1988 och det hade bara gått sex månader sedan Union Carbide Productions släppte sitt debutalbum "In the air tonight". Efter att ha repat i Sonic Youths lokaler genomförde gruppen tre gig i USA, varav ett på klubben CBGB i New York. Nu släpps ett livealbum från konserten, 30 år efter att den genomfördes.

Union Carbide Productions, med Ebbot Lundberg i spetsen, kommer dessutom att genomföra två spelningar i Sverige, på Liseberg i Göteborg och Gröna Lund i Stockholm. De har tackat nej till att spela ihop igen flera gånger tidigare, men efter att ha återförenats på den spanska festivalen Azkena Rock förra året fick de återigen sug att ställa sig på scenen tillsammans.

Att det just blev på nöjesfält beror bland annat på att Per Alexandersson, Lisebergs artistbokare, tidigt var involverad i Union Carbide Productions när de fick sitt första skivkontrakt, berättar Ebbot Lundberg.

– Annars hade vi kanske spelat på någon liten svartklubb, eftersom att det var där vi florerade mer, säger han.

Kände oss unika

Under de åren som Union Carbide Productions var verksamma släppte de fyra album, men under gruppens återförening kommer de bara att fokusera på sina två första album. Musiken som de skapade kom att inspirera många efter dem.

– Vi kände oss ganska unika och vi märkte tidigt att vi influerade andra. Men å andra sidan influerades vi av Lädernunnan, så det går i något slags cykel ändå, berättar Ebbot Lundberg.

Framför allt var det i USA som gruppen uppmärksammades stort och omskrevs bland annat i Rolling Stone och Spin Magazine.

– I Sverige var vi inte så populära på grund av uttalanden och kanske namnet. Det var ett väldigt avslaget proggklimat och vi gjorde lite som Beastie Boys, sa att vi kom från välbärgade familjer, det var inte så populärt, säger Ebbot Lundberg.

"Mer avslappnad"

Union Carbide Productions blev också väldigt kända just för sina liveframträdanden, men lika galet som på 80-talet kommer det inte att bli under de två kommande Sverigespelningarna.

– Energin den finns ju, men jag vet inte om agerandet på scenen finns på samma sätt, inte från min sida. Jag är betydligt mer avslappnad nu än vad jag var då. Det där får någon annan sköta, säger Ebbot Lundberg och tillägger:

– Om någon från publiken vill springa upp och leka Kalle Anka får de göra det.

Union Carbide Productions spelar på Liseberg den 24 augusti, då också albumet "Live at CBGB New York 1988" släpps. Konserten på Gröna Lund är den 6 september.