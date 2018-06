Ed Sheeran stäms för låtstöld

Sverigeaktuelle Ed Sheeran har stämts för plagiat och riskerar nu att få böta 100 miljoner dollar, närmare 900 miljoner kronor, rapporterar TMZ.

Världsstjärnans låt "Thinking out loud" delar samma melodier, rytmer, harmonier och tempo som Marvin Gayes klassiska hit "Lets get it on" enligt den stämningsansökan som kommit in från företaget Structured Asset Sales, som äger en andel av upphovsrätten till Gaye-låten.

Under Grammygalan 2016 vann "Thinking out loud" pris för årets bästa låt och Youtubevideon till låten har i skrivande stund setts över 2,3 miljarder gånger.

Än så länge har Ed Sheeran valt att inte kommentera fallet.