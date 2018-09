Elton John tillägnade låt till Mac Miller

Efter beskedet i fredags om att Mac Miller avlidit har många artistkollegor uttryckt sin sorg på olika plattformar.

På lördagen valde Elton John att tillägna framförandet av låten "Don't let the sun go down on me" under sin turnépremiär i Pennsylvania, USA, till den amerikanske rapparen, enligt USA Today.

– Otroligt, 26 år, och gick bort i går. Det är ofattbart att någon så ung, och med så mycket talang, kan göra det, sade Elton John från scenen enligt tidningen.

Han sade även till publiken att han ville skicka kärlek och hälsningar till Mac Millers familj och vänner.

Mac Miller började rappa som tonåring och debuterade 2011 med albumet "Blue slide park".