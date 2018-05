Eurovisiondrottning stöttar Ingrosso på plats

– För barnen är det ju liksom större att Benjamin tävlar än att jag faktiskt har vunnit, säger Charlotte Perrelli, vars barn är kusiner med svenskhoppet i Lissabon.

Så många goda råd tror hon inte att Benjamin Ingrosso behöver från henne, som vann Eurovision Song Contest med "Take me to your heaven" 1999 och tävlade med "Hero" 2008.

– Nu har de här veckorna gått och han har klarat sig så bra utan mina råd. Nu är det ju slutspurt, så det finns egentligen bara ett råd att ge: "Ha skitkul, för det är snart över. Tuta och kör rakt in i kaklet", säger Perrelli.

Strax innan Benjamin Ingrosso blev finalklar med "Dance you off" landade hon i Lissabon. Att vänta in resultatet från den andra semifinalen var spännande för schlagerveteranen.

– Jag satt med Pernilla (Wahlgren) och sms:ade och var skitnervös, säger hon.

– Och jag var också ganska nervös, inflikar Ingrosso med ett leende.

Som ett slags tioårsjubileum sedan "Hero" framfördes i Belgrad släpper hon två versioner i samband med besöket på Eurovisionmarken i Portugal. Men fokus är att tillsammans med barnen heja på Benjamin Ingrosso under finalen.

TT: Vad vill du säga till Europas tittare på lördag?

– Rösta rätt, vi vill ha en bra vinnare. Vi vill ha en ambitiös, duktig, ung kille som står som vinnare.