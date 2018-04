Fares "A way out" passerar miljonstrecket

Josef Fares och hans Hazelight studios har anledning att vara nöjda. Deras berättelsedrivna actionspel "A way out", som handlar om två brottslingar som rymmer från ett fängelse, har sålt i mer än en miljon exemplar, uppger företaget på Twitter.

"Det innebär att två miljoner spelare spelat spelet" skriver Josef Fares jublande på Twitter.

"A way out" går endast att spela tillsammans med en annan spelare. Spelet släpptes 23 mars under Electronic Arts koncept Origin, som hjälper mindre utvecklare att släppa smalare spel.