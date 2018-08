Fever Ray i neon och rök

Iklädd en tröja med texten "I love swedish girls" och med en sminkning som förde tankarna till med superhjälten Batmans nemesis Joker, bjöde Karin Dreijer in till hennes dystopiska universum under artistnamnet Fever Ray. Musikerna och dansarna var klädda i olika kreationer, bland annat en muskeldräkt, och på scenen skapade de ett samspel, gränslade varandra och sände ut signaler av sexuell karaktär.

Med en förkärlek till neonlysrör och rök skapade scenen en mörk omgivning och som kändes lika mycket performanceverk som elektronisk musikkonsert.

Låtarna hämtades från båda Fever Rays album. Publiken fick bland annat höra "To the moon and back", "If I had a heart" och "Mustn't hurry".

Spelningen på Way out West var en av årets få chanser att få höra delar av Fever Rays senaste kritikerhyllade album "Plunge" i Sverige - innan turnén fortsätter utomlands.