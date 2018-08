Fever Ray ställer in turné av hälsoskäl

Fever Ray ställer in sin kommande höstturné på grund av hälsoskäl. Via Twitter berättar Fever Ray, eller Karin Dreijer som den svenska artisten egentligen heter, att det beror på hälsoskäl.

"Många av er vet att jag har kämpat med ångest och panikattacker under lång tid", skriver hon.

Hon beskriver det som att sjukdomen alltid lurar i skuggorna och att hon aldrig vet när den kommer att påverka henne så mycket att hon inte kan arbeta.

"Den senaste månaden har varit tuff och min ångest har börjat eskalera. Nu måste jag ta en paus från turnerandet för att ta hand om mig själv och min hälsa. Vi ställer in de kommande spelningarna den här hösten. Det är ett svårt beslut att fatta eftersom jag älskade mitt band och mina medarbetare, och jag är så tacksam för den kärlek vi har fått av er alla när vi har varit på turné. Hoppas att vi ses snart", skriver hon i en hälsning till sina fans.

Fever Ray uppträdde så sent som för tre veckor sedan på Way Out West i Göteborg, men ställde bara några dagar senare in sin spelning I Budapest.