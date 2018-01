Firth skulle inte jobba med Allen igen

Colin Firth är den senaste i raden av skådespelare som tar avstånd från Woody Allen.

Efter Dylan Farrows tv-sända intervju tidigare i veckan har Firth, som spelade i Allens "Magic in the moonlight" 2013, sagt till The Guardian att han inte skulle arbeta med regissören igen.

Farrow, i dag 32 år, anklagar Allen för att ha utsatt henne för sexuella övergrepp då hon var sju år. Stärkt av Time's up-rörelsen talade hon för första gången ut om sina anklagelser i tv tidigare i veckan. Allen svarade i en skriftlig kommentar att det hela är lögn.

Den senaste tiden har flera Hollywood-stjärnor tagit avstånd från Allen. Regissören Greta Gerwig ("Lady bird", 2018) ångrar sin medverkan i "Förälskad i Rom" (2012) och säger till New York Times att hon aldrig kommer att arbeta med honom igen. Både Timothée Chalamet och Rebecca Hall, som medverkar i Allens just nu aktuella "A rainy day in New York", har bestämt sig för att donera sina löner till välgörenhet, bland till initiativet Time's up, rapporterar The Guardian.