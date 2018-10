Florence and the machine till Globen

Brittiska musikgruppen Florence and the machine kommer till Globen i Stockholm för en spelning den 11 mars nästa år. Konserten flyttas dit från Hovet och därmed släpps fler biljetter, skriver Luger i ett pressmeddelande.

Senast sångerskan Florence Welch med band var i Sverige var när bandet spelade på Way out west 2015. Deras senaste album "High as hope" släpptes i juni i år. Florence and the machine slog igenom med debutalbumet "Lungs" 2009.

Biljetter till konserten i Globen släpps 1 november.