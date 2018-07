Fotbollslåtar klättrar på listorna

Fotbolls-VM har inte bara inneburit politiskt spel, folkfest och helhjärtade insatser på planen. Det har också medfört en kavalkad av VM-låtar.

Vad som behövs för att lyckas med en fotbollsdänga är någorlunda oklart, men inte sällan hänger populariteten ihop med lagets prestationer på planen. Sommarens tydligaste exempel bör vara "Three lions", som släpptes i samband med att England arrangerade EM 1996.

Till förstaplatsen

Nu, 22 år senare, har det undgått få fotbollsfantaster att bandet The Lightning Seeds skapelse nått ny popularitet i samband med Englands - nåja - framgångar i fotbolls-VM. "Three Lions" har lyckats ta sig in på förstaplatsen på officiella singellistan i hemlandet.

Sveriges motsvarighet på fronten - "När vi gräver guld i USA" med GES från 1994 - har också fått ett uppsving, vilket även kan ha att göra med trions turné. På Sverigetopplistan, som ges ut av Grammofonleverantörernas förening, har låten bland annat legat på topp 50 under sommaren.

Svalt mottagande

Även de nya svenska fotbollsmelodierna har åtnjutit framgång. Mottagandet för officiella låten "Bäst när det gäller", med Gyllene Tider och Linnea Henriksson, har visserligen varit lite svalt, men däremot har flera andra artister rönt oväntad framgång. "Vi sjunger" (De vet du), "Hela vägen hem" (JLC) och "Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva" (Pidde P och Landslagsbarnen) tar sig alla in på topp 60 på senaste Digilistan, enligt SR.

Allra bäst har det dock gått för Samir & Viktors "Put your hands up för Sverige", som seglat runt på topp 5 på såväl Spotify som Itunes och Digilistan.