"Frances McDormand är en naturkraft"

– Frances är en naturkraft. Hon är som en laserstråle, som en tiger. Hon gör att du aldrig kan slappna av, säger Sam Rockwell till TT.

Rockwell kunde också lämna Golden Globe-galan kramandes ett pris. Han vann mycket rättvist priset för bästa manliga biroll - i filmen spelar han en rasistisk polis som från början är fientligt inställd till McDormands rasande kvinna, men under handlingens gång förändras han alltmer.

– Hans resa är oerhört intressant, säger Rockwell till TT.

– Från början avfärdar man honom som en ren idiot. Men han växer, han förvandlas, det blir en berättelse om en pojke som blir man.

Humor och våld

Regissören Martin McDonagh har tidigare har regisserat filmerna "In Bruges" och "Seven psychopaths", som liksom "Three billboards" blandar in humor i det ofta blodiga våldet.

– Jag älskar sådant, säger Sam Rockwell. Martin är expert på att blanda ingredienserna så att publiken hela tiden sitter på helspänn. Han vill få publiken att känna sig obekväm.

Både Sam Rockwell och Martin McDonagh är noga med att framhålla att även hopp och empati är viktiga ingredienser i filmen.

– Filmen är en moralisk lektion med mycket humor, konstaterar Sam Rockwell.

Svår balansgång

Men utan Frances McDormand hade filmen aldrig blivit av, säger Martin McDonagh. Få skådespelare har hennes fingertoppskänsla för den svåra balansgången mellan humor och tragedi.

– Jag skrev manuset för sju år sedan och jag skrev det för henne. Utan henne ingen film.

– Tack vare henne så kommer både empatin och hoppet fram mitt i all sorg. Hon är en rasande kvinna, hon vill få fast den som våldtog och mördade hennes dotter, men det var viktigt att inte göra henne så tragisk att det riskerade att bli frånstötande.

Överträffat sig själv

Sam Rockwell är också en av Martin McDonaghs favoriter. Det är tredje gången de båda arbetar ihop och McDonagh tycker att Rockwell har överträffat sig själv i "Three billboards".

Martin McDonaghs bror heter John Michael McDonagh och är också regissör. Han har gjort "The guard", "Cavalry" och "War on everyone", filmer som även de blandar humor och realistiskt våld. Hur såg brödernas uppväxt ut, egentligen? Han ler.

– Vi hade en normal och lugn uppväxt. Men de böcker vi läste och de filmer vi såg var mörka och sorgsna fast med humor som en viktig ingrediens. Det påverkade oss.