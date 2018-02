Franco klar för säsong två av "The Deuce"

James Franco återvänder som tvillingbröderna Vincent och Frankie Martino i säsong två av "The Deuce", skriver Entertainment Tonight. Detta trots att anklagelser om sexuella trakasserier har riktats mot honom.

Under Golden Globe-galan i början av januari anklagade flera kvinnor skådespelaren på Twitter. Franco själv nekar till anklagelserna.

– Det jag har hört stämmer inte, men jag stöttar helt och fullt att människor öppnar upp eftersom de inte haft en röst under så lång tid. Jag vill inte tysta dem på något sätt, har han sagt i "The late show with Stephen Colbert".

"The Deuce" handlar om porrindustrins framväxt i New York under 70- och 80-talen. Förutom James Franco medverkar Maggie Gyllenhaal i serien.