Fricky: Stockholm tar fokus från skapandet

Erik "Fricky" Friman kommer från Umeå och hans musik kännetecknas av personliga texter framförda med ett tydligt stänk Västerbottensdialekt. Han är en del av det Umeåbaserade kollektivet Random Bastards och vill inte riktigt kännas vid att priset är helt hans eget.

– Det är kul att det är jag som får det, men det hade kunnat vara vem som helst av mina polare uppe i Umeå. Jag tycker priset är för alla oss. Jag är jättestolt över det, säger han.

"Inga flashiga fester"

Han och flickvännen, numera fästmön Nathalie "Cleo" Missaoui har bosatt sig i Stockholm. Men banden till Västerbotten är fortfarande starka och enligt Fricky är det där som kreativiteten kan flöda fritt.

– Det jag har märkt sedan jag flyttade till Stockholm är att det pågår så mycket runtomkring som tar fokus från skapandet. Alltid när jag är i Umeå så är fokus på en låttext eller det musikaliska. Det händer inte så mycket på vintrarna så folk stänger väl in sig och gör musik. Det har jag gjort. Det finns inga flashiga fester man kan gå på som lockar, säger han.

Stänger in sig

Själva skapandeprocessen och låtskrivandet jämför han med att spela tv-spel, känslan av att försvinna in i en annan värld. I januari blir han pappa för första gången och planen är då att bekanta sig med den nya familjemedlemmen och samtidigt skriva musik.

– Just nu vill jag bara få tid att stänga in mig med min familj och samtidigt skriva. Det är det roligaste jag vet. Jag har inga konkreta planer på ett helt album, men jag kommer att släppa många låtar i olika former framöver.

Bland de som får Musikförläggarnas pris märks också bland andra Annika Norlin, som utsetts till årets textförfattare, och Ludwig Göransson, som vinner pris för årets kompositör.