Friskare Melander i "katastrofuppsättning"

Den 14 september har pjäsen "The play that goes wrong" Sverigepremiär på Nöjesteatern i Malmö. Föreställningen spelades för första gången i London 2014, och efter att Sven Melander sett den brittiska versionen ville han göra en svensk.

Föreställningen handlar om ett amatörteatersällskap som ska sätta upp ett kriminaldrama i Agatha Christie-anda - men knappt hinner börja innan saker och ting går snett.

– Allting som kan gå fel, går fel. Allting som inte kan gå fel går också fel. Det blir en fullständig katastrofuppsättning där allt går åt fanders, säger Sven Melander.

"Bidrar till tillfrisknande"

Han beskriver själv föreställningen som den roligaste händelsen på den här sidan av nyår.

– Det som är charmigt är ju att det här sällskapet har en heroism som är beundransvärd, de försöker att spela pjäsen oavsett vad som händer i form av olyckor, missade entréer och saker som faller från väggarna, säger han.

Samtidigt kunde föreställningen ha fått en annan regissör. Sven Melander drabbades av cancer i december förra året, och behövde genomgå en cellgiftsbehandling som tog hårt på kroppen. I dag är han tröttare än vanligt, men blir bättre dag för dag.

– Jag tyckte ändå att jag var i så pass bra form att jag kunde genomföra jobbet, sedan har jag en biträdande regissör, Mattias Lennhoff, det är en jättepärla, utan honom hade det här varit svårt.

– Jag kanske är tröttare än normalt, samtidigt är det här jobbet oerhört stimulerande så jag tror att det verkligen bidrar till en tillfrisknandeprocess, säger han.

Tar det lugnare

Efter föreställningen väntar vila för Sven Melander, innan han kastar sig in Arlövsrevyn som firar 20 år. Samtidigt försöker han nu att ta det lugnare, och lämna vissa luckor tomma i kalendern.

– Jag är medveten om att jag är äldre, att jag är bräcklig och att de åren jag har kvar troligtvis är färre än de som redan varit. Jag går inte och grunnar på det, men sjukdomen tydliggjorde att jag inte har samma ork som jag hade tidigare. Någonstans har jag nog bara struntat i det och kört på ändå, vilket nog är ganska dumt.

Föreställningen spelas på Nöjesteatern i Malmö, och därefter på Lorensbergsteatern i Göteborg med premiär den 8 november.