"Gåsmamman" får ny säsong

"Gåsmamman" återvänder med en ny säsong. Den fjärde säsongen premiärvisas under 2019 i C More och flyttar sedan till TV4, i stället för som tidigare Kanal 5.

Dramathrillern om trebarnsmamman Sonja, spelad av Alexandra Rapaport, är en av C Mores mest populära tv-serier. Rapaport fick 2017 pris i kategorin bästa kvinnliga huvudroll på Kristallengalan för sin insats i serien.

"Jag kan inte beskriva hur otroligt glad och stolt jag är", säger Alexandra Rapaport i ett pressmeddelande om att tv-serien förlängs med ännu en säsong.

Att "Gåsmamman" flyttas till TV4 efter strömningspremiären i C More beror på att TV4 och C More numera har "en helt integrerad tv-verksamhet".