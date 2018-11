George R R Martin släpper bok om Westeros

Det är allmänt känt att författaren till "Sagan om is och eld", böckerna som ligger till grund för tv-serien "Game of thrones", drabbats av skrivkramp i takt med att han blivit allt mer omsusad. I en öppenhjärtig intervju med The Guardian berättar George R R Martin om utmaningarna med att skriva klart den sjätte romanen i serien, något han ogärna pratar om.

– Jag har kämpat med den i några år. Det är mer ett dussin romaner, varje med sin egen huvudperson och med sin egen uppsättning allierade och älskare. Att försöka väva samman allt är väldigt, väldigt utmanande. "Fire and blood" var enkel i jämförelse, men tog mig ändå flera år att skriva, säger han.

Är faktakollare

Just "Fire and blood" har beskrivits som George R R Martins motsvarighet till J R R Tolkiens "Silmarillion", en bok som utökar mytologin kring det universum som fantasyförfattaren skapat. Boken kom till efter att Martins två svenska fans Elio M Garcia och Linda Antonssen släppte fan-boken "En värld av is och eld" 2014. De två är George R R Martins medhjälpare och faktakollare, eftersom de ibland har bättre koll än han själv på invånarna i Westeros, berättar Martin i intervjun.

– Jag skulle bara utvidga och fylla i några hål i min historia om olika kungar och slag. Men vi förkastade det första konceptet och i stället blev det den här boken. Den första halvan av historien om kungarna i Targaryen-ätten, säger han.

Jobbar på nya

George R R Martin jobbar också på en ny tv-serie som utvecklas av HBO, som ska utspela sig flera tusen år före händelserna i originalserien. Han avslöjar dessutom för Guardian att han och produktionsbolaget jobbar på att utveckla ett par andra serier tillsammans.

– Men det är inget jag får prata om än så länge, säger han.