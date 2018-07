"Gomorra"-författaren stäms av Salvini

"Som utlovat har jag lämnat in en stämning mot Saviano", skriver Salvini på mikrobloggtjänsten. "Jag accepterar alla former av kritik, men ingen får säga att jag hjälper maffian, en farsot jag bekämpar med all min kraft, eller att jag skulle glädjas åt ett barns död".

Saviano är en av Italiens kändaste författare. Han lever under beskydd från den undre värld som han skrev om i sin uppmärksammade bok "Gomorra" 2006. Sedan den nya regeringen tillträdde för knappt två månader sedan har Saviano blivit en frän kritiker av i synnerhet Salvinis främlingsfientliga utspel.

I juni hamnade de två männen i luven på varandra när Salvini signalerade att Savianos polisskydd kanske inte behövs längre. Och häromdagen frågade författaren på Twitter ministern om denne njuter när han ser bilder på döda migrantbarn i Medelhavet.

Saviano verkar välkomna stämningen.

"I domstol kommer Salvini att behöva tala sanning", twittrar han.