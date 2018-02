Han är den bäste James Bond

Sean Connery är den skådespelare som svenskarna tycker har gestaltat rollfiguren James Bond bäst. Det visar en undersökning från Yougov.

Connery var den första att ta sig an Bond och debuterade i "Agent 007 med rätt att döda" från 1962. Därefter har skådespelaren synts i "Goldfinger", "Diamantfeber" och "Never say never again". Allra mest populär är Sean Connery bland personer över 60 år.

På andra plats i undersökningen kommer Roger Moore. Den brittiske skådespelaren har porträtterat agenten i "Leva och låta dö" och "Mannen med den gyllene pistolen". I den sistnämnda spelade han mot Britt Ekland.

Den nuvarande James Bond, Daniel Craig, är svenskarnas tredje favorit. Craigs femte och förmodligen sista Bond-film väntas ha premiär i november 2019. Tidigare har han synts i "Casino Royale" och "Skyfall".