Hans Zimmer gör musiken till "Dune"

Inspelningen av Denis Villeneuves filmatisering av "Dune" har precis dragit igång och i samband med det släpptes nyheten om att Hans Zimmer ska komponera musiken, rapporterar Consequence of Sound.

"Dune" är en nyfilmatisering av Frank Herberts science fiction-klassiker från 1965 och i rollerna syns bland andra Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Jason Mamoa och Charlotte Rampling.

Filmen har amerikansk biopremiär den 20 november 2020.

Tyskfödde Hans Zimmer står bakom musiken till flera populära filmer, däribland "Lejonkungen", för vilken han belönades med en Oscar, "Thelma & Louise", "Gladiator", "Pirates of the caribbean", "The dark knight"-trilogin och "Interstellar".

Zimmer gjorde även musiken till "Blade runner 2049" som Denis Villeneuve regisserade 2017.