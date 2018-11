Här är de mest spelade låtarna

Fjolårets mest spelade låt är Axwell/Ingrossos "More than you know". Priset delades ut på branschorganisationen Musikförläggarnas gala på fredagen, men nu presenteras hela topp tio-listan. Det är upphovsrättorganisationen Stim som tagit fram listan, som baseras på strömningar samt spelningar i radio under föregående år i Sverige.

De mest spelade låtarna i Sverige 2017: 1) Axwell/Ingrosso: "More than you know" 2) Avicii feat. Sandro Cavazza: "Without you" 3) Kaliffa: "Helt seriöst" 4) Katy Perry: "Chained to the rhythm" 5) Tjuvjakt: "Tårarna i halsen" 6) John de Sohn: "Hum with me" 7) Wiktoria: "As I lay me down" 8) Zara Larsson: "Only you" 9) Nano: "Hold on" 10) Hov1: "Pari".