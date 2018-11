HBO reagerar efter Trump-tweet

Ett inlägg på Twitter av den amerikanske presidenten Donald Trump har väckt ont blod i sociala medier, skriver Huffington Post.

Inlägget innehåller en bild på Trump själv med texten "Sanctions are coming", sanktioner kommer. Texten är en referens till den kända repliken "Winter is coming" från HBO-serien "Game of thrones" och syftar på Trumps beslut att införa nya sanktioner mot Iran.

Men varken HBO eller skådespelarna i serien verkar vara särskilt förtjusta över inlägget.

â??Vi kände inte till detta meddelande och skulle föredra om vårt varumärke inte stjäls och används för politiska ändamål", skriver HBO i ett uttalande.

Två av seriens stjärnor, Sophie Turner och Maisie Williams, har också reagerat på tweeten. Turner har skrivit "Ew" under bilden och Williams har tweetat "Inte i dag" i ett eget inlägg, vilket också är ett klassiskt citat ur serien.