HER klar för Sverigespelning

Amerikanska r'n'b-stjärnan HER kommer till Sverige, uppger ett pressmeddelande.

Närmare bestämt den 11 mars uppträder HER, eller Gabi Wilson som den 21-åriga amerikanen egentligen heter, i Stockholm.

I likhet med hennes artistnamn HER - en förkortning för have everything revealed - har artisten tagit klivet ut i rampljuset, från att ursprungligen lanseras som en artist med en hemlig identitet.

Sedan debuten 2016 har HER hunnit släppa fem stycken ep-skivor, varav den senaste från i år har titeln "I used to know her - part 2". Nyligen släppte Gabi Wilson även samarbetet "This way" med amerikanska r'n'b-stjärnan Khalid som utgör soundtracket till filmen "Superfly" - och i dagsläget har över 33 miljoner strömningar på Spotify.