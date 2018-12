Hoppar av Oscarsgalan efter homofobkritik

Kevin Hart lämnar det prestigefulla uppdraget som värd för Oscarsgalan, världens största gala. Anledningen är att han anklagas för att ha gjort homofoba uttalanden på Twitter för flera år sedan - uttalanden han först inte ville be om ursäkt för, när Oscarsakademien krävde det.

Några timmar senare, på torsdagsmorgonen, ändrade han sig dock.

"Jag är ledsen att jag har sårat folk. Jag utvecklas och vill fortsätta att göra det. Mitt mål är att föra samman människor, inte slita dem isär", skriver Hart på Twitter och gör klart att han hoppar av för att för att inte vara "en distraktion under en kväll som ska hylla så många talangfulla konstnärer".

"Jag ber uppriktigt om ursäkt till hbtq-samhället för de okänsliga formuleringarna jag tidigare har gjort", skriver han också.

Kevin Hart har varit med i filmer som "Ride along", "Central intelligence" och "Jumanji: Welcome to the jungle", och turnerar också som ståuppkomiker.

Han skulle ta över efter Jimmy Kimmel, som lett galan de senaste två åren.

Oscarsgalan sänds från i Los Angeles 25 februari. Vem som ersätter Hart är ännu inte känt.