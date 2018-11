Iiris Viljanen sjunger om inbördeskriget

Vasasångaren Månskensbonden (Markus Bergfors) gästas av en annan hyllad artist från Österbotten på sin nya singel "Stormin" - Iiris Viljanen, som häromåret gav ut det rosade albumet "Mercedes".

"Stormin" är inspirerad av det finska inbördeskriget 1918 och under arbetet med låten visade det sig att Bergfors och Viljanens gammelmorfäder var från samma by, Stormi, och att de stod på olika sidor under kriget.

Månskensbonden albumdebuterade tidigare i år med "Vårat ödeland". Singeln "Stormin" är ute nu.