Ingrosso: "Längtar efter att stå på scenen"

Kvällens final i Eurovision Song Contest har repeterats en sista gång inför sändningen från Lissabon i kväll. Alla genrep är därmed avklarade för Benjamin Ingrosso, som tävlar för Sverige med bidraget "Dance you off". Och varken sång, dans, teknik eller annat stötte på patrull.

Benjamin Ingrosso har träffsäkert genomfört sina repetitioner, plus framträdandet under semifinalen, och nu är det ett sista skarpt länge i kväll - efter tolv intensiva dagar med intervjuer, spelningar, aktiviteter och annat förutom all tid för övning i arenan.

Efter ett lyckat genrep under fredagskvällen förklarade Ingrosso att han har kul på scenen varje gång. Och att en extra växel läggs på under finaldagen i dag.

– När det är live och när det är så mycket publik som tittar ute i Europa så kan man inte styra över att man får den extra kicken, säger Benjamin Ingrosso.

– Jag längtar efter att stå på den där scenen inför hela Europa.