Internationell vår på kulturscenen Inkonst

I veckan släpper Malmöscenen Inkonst biljetterna till vårens scenkonstprogram. Bland föreställningarna finns internationella uppsättningar som â??Breaking up with J.K Rowling" av den Londonbaserade konstnären Libby Norman och Sverigepremiären av â??Soma" av den svensk-belgiska konstnären Oona Liebens.

Även den omtalade teatergruppen Nature Theatre of Oklahoma från New York är en del av repertoaren. Tillsammans den det slovenska danskompaniet Enknap besöker de Malmö med sin föreställning â??The pursuit of happiness".

I och med programsläppet kommer också nyheten att producenten Petra Huisman blir ny konstnärlig ledare för scenkonsten på den gamla chokladfabriken där Inkonst huserar.

"Min vision för arbetet med scenkonstens plats på Inkonst är att ställa frågan om vad som är scenkonst. Att ge konstnärer plats, tid och rum att experimentera och hitta nya former, som inte tummar på konstens egenvärde", säger hon i ett pressmeddelande.