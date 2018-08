Jennifer Lopez klar för ny film

Artisten och skådespelaren Jennifer Lopez har huvudrollen i den kommande filmen "Hustlers", rapporterar Variety.

Filmen är baserad på en artikel ur New York Magazine från 2015 med titeln "The hustlers at scores" av journalisten Jessica Pressler. Texten handlar om ett gäng före detta strippklubbsarbetare som tillsammans tar sig an sina rika klienter på Wall Street i New York. Jennifer Lopez spelar ledaren som tillsammans med sitt gäng ger igen i sann Robin Hood-anda.

"Filmen skildrar kvinnor och män empatiskt - våra könsroller, vad vi bedöms efter, vad vi har fått höra är vårt värde i varenda film och tv-serie..." säger filmens regissör Lorene Scafaria som omarbetat texten till ett manus som utspelar sig i New York i efterdyningarna av finanskrisen.