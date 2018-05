Julia Louis-Dreyfus tilldelas fint humorpris

Den 21 oktober tilldelas hon priset under en ceremoni på Kennedy Center i Washington som tv-sänds.

"I över fyra decennier har hennes originella karaktärer och begåvning för fysisk komedi fått oss att skratta rejält", säger Kennedy Centers ordförande Deborah Rutter i ett uttalande.

Julia Louis-Dreyfus, 57, genombrott kom i början av 90-talet då hon spelade karaktären Elaine Benes i "Seinfeld". Hennes karriär har främst dominerats av tv-roller, men även några filmtitlar har Louis-Dreyfus på cv:t - som komedin "Enough said" och rösten i animerade "Ett småkryps liv".

"Bara att medverka på denna lista av framstående prismottagare är en tillräcklig ära, men att även som historie- och litteraturstudent och det faktum att Mr. Twain själv kommer att ge priset till mig i egen hög person gör det extra glädjande.", uttalar sig Louis-Dreyfus skämtsamt om vinsten.

Under 2017 drabbades Julia Louis-Dreyfus av bröstcancer, varav succéserien "Veep" där hon har huvudrollen tog en paus. I augusti väntas den sjunde och avslutande säsongen spelas in, med premiär under 2019.

Mark Twain-priset instiftades av kulturcentret The Kennedy Center 1998 och ges till personer som haft samma betydelse för samhället som författaren och satirikern Mark Twain hade. Tidigare mottagare är bland andra Tina Fey, Whoopi Goldberg, Eddie Murphy, Bill Murray och senast David Letterman.