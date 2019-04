"Jurtjyrkogården" får ny twist

Amy Seimetz är skådespelare, regissör, manusförfattare och har gjort i princip allt man kan tänka sig i filmbranschen. Nu är hon aktuell i den nya filmversionen av Stephen Kings klassiker "Jurtjyrkogården".

– Jag älskar skräck och jag älskar genrefilm. Den har sitt eget språk, säger hon till TT i telefon från hemmet i Miami.

Boken "Jurtjyrkogården" kom 1983 och är en av Kings mest klassiska böcker. Den handlar om hur en familj flyttar från staden till ett hus på landet, där det i skogen finns en kyrkogård där ortens barn begraver döda husdjur. Bortom den begravningsplatsen finns en annan - det man begraver där kommer tillbaka, men inte riktigt i samma skepnad som tidigare. Boken filmatiserades 1989.

"Var inte förtjusta"

– Jag var åtta år när jag läste boken. Mina föräldrar var inte förtjusta i att jag läste Stephen King när jag var så ung. Men jag läste allt - "Cujo", "Christine" och alla de andra som kommit.

Den nya versionen av "Jurtjyrkogården" har regisserats av duon Kevin Kölsch och Dennis Widmyer. Amy Seimetz konstaterar att det inte är lätt att göra en ny film av en berättelse som är så välkänd.

– Alla som gillar genren känner till den, så det är knepigt. Men de har lyckats. Hjärtat och storyn är desamma, samtidigt som de har kommit med nya vändningar och också ett nytt slut. Det gäller att leka med publiken och få den att hänga med.

Tabubelagda ämnen

Hon tycker också att det är en berättelse som föder en del djupare tankar.

– Vad är döden? Hur talar man med sina barn om döden? Hur förbereder man dem på att vi alla en dag ska dö? Det är ämnen som ofta är tabu, men vi måste tala om dem.

Skräckfilmsgenren har under de senaste åren blivit vuxnare och mognare, med filmer som "Get out", "Hereditary" och "Us".

– Jag älskar genrefilm, inte minst för att du kan ta upp vilka ämnen som helst, utan att det verkar som om du predikar, säger hon.

Amy Seimetz visste redan tidigt att hon ville arbeta med film. Hon försörjde sig som barnskötare och sömmerska samtidigt som hon strävade mot det eftertraktade målet. Nu är hon 37 år gammal, har gjort 70 film- och tv-roller, skrivit en rad manus och regisserat både film och tv. Ett av de mest uppmärksammade projekten var tv-serie-versionen av Steven Soderberghs film "The girlfriend experience".

"Tackar inte nej"

– Det var han som ringde och undrade om jag ville skriva och regissera tv-versionen. Och man tackar inte nej när Steven Soderbergh ringer och frågar.

Nu i år kan Amy Seimetz också ses i komedin "Wild nights with Emily" och senare under året kommer hon att regissera igen.

– Jag har både skrivit en ny film och en tv-serie som ska produceras av FX. Och när jag skriver är det alltid för att jag också ska regissera. Det skulle göra mig galen om någon annan tog sig an något jag skrivit och förstörde det.

Mycket annat hinner Amy Seimetz inte med.

– Jag har ingen tid för livet. Jag lever för att jobba, säger hon.