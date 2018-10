Kardashian West stämmer livvakt efter juvelrån

I sin stämningsansökan anklagar realitystjärnan livvakten för att inte ha uppmärksammat de säkerhetsbrister som fanns på hotellet, som att låset fattades eller var trasigt på hotellets gårdsgrind, att en säkerhetsvakt saknade utbildning, bristen på övervakningskameror och en trasig interntelefon. Hon söker skadestånd på totalt 6,1 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 55 miljoner svenska kronor, skriver sajten.

Kim Kardashian West berättade själv om skräcknatten i Paris i ett avsnitt av realityserien "Keeping up with the Kardashians" förra våren.

Hon berättade om hur hon fick munnen tejpad under pistolhot och hon var övertygad om att hon skulle bli våldtagen eller dödad.

– Jag tänkte: "Jag kommer inte klara mig ur detta. Jag vet hur sådant här slutar", sade hon i programmet.

Men männen lyfte istället upp henne, placerade henne i badkaret med ihoptejpade ben och försvann med sitt byte.

En 60-årig man har pekats ut som hjärnan bakom juvelkuppen, och totalt har tio personer anklagats för inblandning. Inledningsvis greps 17 misstänkta.