Kate Upton väntar sitt första barn

Skådespelaren och modellen Kate Upton är gravid. I ett inlägg på Instagram avslöjar 26-åringen att hon och basebollspelaren Justin Verlander väntar sitt första barn.

I inlägget syns Upton posera på en balkong iförd en röd kostym, som nätt och jämt avslöjar den lilla kulan på hennes mage. "Gravid i Miami" står det under bilden.

De blivande föräldrarna blev ett par under 2014 och förlovade sig två år senare. Bröllopet ägde rum i den italienska regionen Toscana i november förra året.

Kate Upton har spelat en av huvudrollerna i komedifilmen "The other woman" och även mindre roller i filmerna "Tower heist" och "The layover". Justin Verlander spelar för det amerikanska basebollaget Houston Astros.