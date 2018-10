Kavanaugh misstog man för UB40:s sångare

Sångaren Ali Campbell i den brittiska reggaegruppen UB40 har helt plötsligt funnit sig involverad i de senaste turerna kring den tilltänkta HD-domaren Brett Kavanaugh i USA, rapporterar Rolling Stone.

På måndagen publicerade New York Times en polisanmälan från 1985 med detaljer om ett storbråk på en studentkrog 1985 där Kavanaugh var inblandad. Bråket uppstod efter en konsert med UB40. Kavanaugh och hans kompis ska ha spanat in en man i baren, som de trodde eventuellt var sångaren Campbell. Mannen - som inte var Campbell - sade åt dem att sluta stirra, varpå Kavanaugh ska ha kastat is på honom.

– Jag upptäckte först att mitt namn dragits in i årets största nyhetsstory när jag vaknade och min fru sade: "Vad handlar allt det här om dig och Brett Kavanaugh om?". Jag svarade att jag har absolut ingen aning, säger Campbell till The Guardian.

Enligt Campbell skulle han komma ihåg om någon kastat is på honom. För övrigt har han inget till övers för amerikansk politik, som han anser nått ett "lågvattenmärke".