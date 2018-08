Kevin Spacey i ännu en övergreppsutredning

Åklagare i Los Angeles utreder ytterligare ett fall av anklagelser om sexuella övergrepp som riktas mot den flerfaldigt Oscarsbelönade skådespelaren Kevin Spacey.

Enligt en talesman för åklagaren lämnade polis på tisdagen in ett misstänkt sexbrottsfall som involverar Spacey, men vill inte ge några fler detaljer.

Representanter för skådespelaren har ännu inte kommenterat uppgifterna.

Sedan april utreds Spacey för ett annat misstänkt sexövergrepp i Los Angeles, som ska ha ägt rum 1992.

I början av juli skrev The Guardian att Scotland Yard driver sex utredningar om sexövergrepp mot män, som Spacey anklagas för i Storbritannien.

Över 30 män har riktat anklagelser mot skådespelaren sedan oktober förra året. Sedan dess har bland annat hans rollfigur klippts bort från filmen "All the money in the world", och han har fått sparken från sin huvudroll i tv-serien "House of cards".