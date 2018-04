Kevin Spacey utreds i Kalifornien

Åklagare i Los Angeles har inlett en utredning av de sexövergreppsanklagelser som riktas mot skådespelaren Kevin Spacey, uppger en talesman för åklagarämbetet.

Oscarsvinnaren sparkades i fjol från Netflix-serien "House of cards" sedan han anklagats för sextrakasserier. Spaceys advokat har inte kommenterat beslutet av åklagaren i Kalifornien.

Sammanlagt över 30 män har riktat anklagelser mot skådespelaren. Spacey har bett en av dem om ursäkt, men hans rollfigur klipptes bort från filmen "All the money in the world", och han skrevs ut ur "House of cards" av manusförfattarna.