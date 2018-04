Författaren Klas Östergren lämnar Svenska Akademien, skriver SvD. Han meddelar sitt beslut skriftligen till tidningen.

"Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. â??Iâ??m leaving the table, Iâ??m out of the game", säger han enligt SvD.

Östergren valdes in på stol nummer 11 år 2014.