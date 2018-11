Koreanskt popband portade för bomb-tröja

En japansk tv-kanal ställer in ett planerat program med den sydkoreanska K-popgruppen BTS. Anledningen är att en av medlemmarna burit en t-shirt med ett tryck som tolkats som om den hyllar atombomben som fälldes över Hiroshima 1945.

Det oerhört populära bandet befinner sig just nu på turné i Japan, där medlemmen nu burit tröjan med den engelska texten "Patriotism our history, liberation Korea" och en bild på ett svampmoln. Tröjan har väckt enorm ilska i japanska sociala medier och nu portas alltså bandet från att spela i det populära programmet. Det är dock inte känt om hela Japanturnén ställs in.

BTS bildades 2013 och skrev historia tidigare i år genom att bli den första K-popgruppen att toppa den amerikanska albumlistan Billboard 200.