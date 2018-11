Lassgård: Kunde känna att "snart sprängs jag"

Det var med rollfiguren Erik Bäckström som Rolf Lassgård, enligt egen utsago, för första gången nådde en storpublik. Nu har det gått 22 år sedan den kultförklarade "Jägarna" hade premiär och efter uppföljaren från 2011 är "Jägarna"-universumet tillbaka som tv-serie.

Den här gången är jakten bara en fritidssyssla vid sidan av de verkliga konflikterna. Serien kretsar kring bygdens rike företagare Markus Lindmark (Pelle Heikkilä), som vill se samhället blomstra igen och startar en gruva som bryter ädelmetall.

Trots guldgossens goda intentioner tar han till tveksamma och rent av brottsliga metoder för att nå målet.

– Under de här 22 åren har konflikterna mellan stad och land skärpts ytterligare. Jag tycker att det är en väldigt relevant historia om hur en ort ska kunna se sin framtid i dagens Sverige, säger Rolf Lassgård.

Han är själv uppvuxen i Norrland, om än långt från samhället Älvsbyn där serien har spelats in.

Bearbetar livet

I klassisk "Jägarna"-anda slits Erik Bäckström mellan att stödja sina närmaste och att göra det rätta, även om det sker på en större nivå än familjerelationer den här gången. När serien tar vid har den gamla polisutredaren blivit av med sitt jobb, isolerat sig i en stuga och blivit bitter.

– Han har sista fjärdedelen kvar av sitt liv och är inne i en bearbetningsprocess, berättar Rolf Lassgård.

Inspelningen var utmanande för Lassgård, både fysiskt - att springa i full fart över myrar och spela in actionscener - men också psykiskt.

– Det är nästan som att Erik håller på att explodera. Han bär en konflikt på sina axlar, "ska jag stoppa det här", och blir förälskad i en kvinna som han måste gå emot. I tv-serien är det en större möjlighet att det här kan pysa ut och man får ventiler, medan jag i filmerna kunde känna att "snart sprängs jag", säger Rolf Lassgård.

Bor i "Halvnorrland"

Lassgård har själv det senaste året tillbringat mycket tid i sommarstugan och tagit en paus från filminspelningar. Han är bosatt i Gävle, som han själv kallar "Halvnorrland".

– Jag har levt lite som Erik, skämtar han.

TT: Kan du själv känna igen dig i rollfiguren?

– Absolut, även om jag inte är en person som går lika långt som han. Både att längta hem efter rötterna och funderingarna om hur den här sista delen av livet ska te sig, säger han.

Egentligen var pausen från filmkamerorna inplanerad före "Jägarna", men "En man som heter Ove" och den efterföljande succén ställde till det.

– Mycket av min yrkesverksamhet bygger på att jag åker hemifrån och arbetar, till slut så säger det stopp. Det har varit otroligt spännande år och fantastiska karaktärer att spela, men jag saknade känslan att få ett riktigt avslut.

Serien har premiär den 14 november på C More och sänds i TV4 under 2019.