Lauryn Hill till Sverige

R'n'b-stjärnan Lauryn Hill kommer till Sverige i vinter. Den 10 december äntrar hon scenen på Hovet i Stockholm, meddelar arrangören.

Konserten är en del av hennes jubileumsturné med anledning av att det var 20 år sedan som hon gav ut sin solodebut "The miseducation of Lauryn Hill".

"Jag hoppas att kärleken och energin som genomsyrade verket kan fortsätta att inspirera till förändring, med kärlek och optimism vid rodret", sade hon i april när det stod klart att turnén skulle bli av.

Lauryn Hill slog igenom med hiphopgruppen The Fugees under 1990-talet och släppte hyllade soloskivan "The miseducation of Lauryn Hill" 1998.

Biljetterna släpps på fredag.