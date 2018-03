Lou Reeds dikter släpps i bokform

1970 lämnade Lou Reed gruppen The Velvet Underground och flyttade hem till sina föräldrar. I efterhand har han knappt yppat ett ord om vad han gjorde under perioden, men sent omsider visade det sig att han bland annat skrev poesi.

Nu ska hans ord fastna mellan pärmar och bli en bok. I april släpps "Do angels need haircuts?", med Lou Reeds tidigare opublicerade texter från 1970 och 1971. Nyheten offentliggjordes under fredagen - då den inflytelserike artisten skulle ha blivit 76 år.

Lou Reed dog hösten 2013.