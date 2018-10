Louise Hoffsten: "Jag var hög hela tiden"

Som den erfarna bluesartist hon är ville hon inget hellre än att vara med, men var ändå tvungen att tänka till ordentligt innan hon tackade ja till den intensiva inspelningsveckan på Gotland.

– Jag skulle ljuga om jag sade att det var självklart. Jag var tvungen att tänka på vad det skulle innebära, och visste inte om jag skulle klara det, säger Louise Hoffsten, som sedan många år har multipel skleros.

I programmet går hon med hjälp av käpp och sitter ner på scenen.

– Det gick bra "with a little help from my friends" skulle jag säga.

Starkaste låten

Allra svårast var det att hitta rätt i Charlotte Perrellis låtkatalog, men när Louise Hoffsten väl gjorde det blev det också den starkaste av hennes tolkningar, tycker hon själv.

Eric Gadd däremot var enklare. Louise Hoffsten och Gadd är lika gamla. Även om de är sprungna ur olika musikaliska traditioner har hon alltid tyckt om hans musik.

Liksom Eric Gadd skulle hon med glädje vara med om en inspelningsvecka till, och hon tror också att årets artistgrupp kommer att hålla kontakten.

– Normalt sett när man träffar varandra, en massa egocentrerade artistjävlar, kan det lätt bli krig, men det här var inget krig, vi kärleksbombade varandra.

Tänkte bli nunna

Sin egen dag på pensionat Grå gåsen beskriver hon som en känslostark födelsedagsfest där hon fick fantastiska presenter även om hon hade velat ha fler.

– Jag hade inte riktigt tippat på de låtar som de valde, jag måste erkänna att jag saknade några. Det är jag kanske lite ledsen för, men de som de gjorde tyckte jag var helt lysande. Fantastiska.

Louise Hoffsten har tidigare berättat ganska öppenhjärtigt om sitt liv, inklusive sjukdomen, i två självbiografier. Hennes liv har rymt tvära kast, och ett tag övervägde hon att lämna scenen och bli nunna.

Ändå tror hon att den bild som kommer fram av henne i "Så mycket bättre" är lite annorlunda jämfört med tidigare.

– Jag tror att man kanske lär känna mig lite bättre.

"Så mycket bättre" sänds i TV4 på lördag klockan 20.00.