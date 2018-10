Lukas Graham tillbaka efter "7 years"-succén

Den kommande skivan "3 (The purple album)" är full av personliga låtar. "Lullaby" och "Stick around for now" är skrivna till dottern Viola och singeln "Love someone" handlar om henne och frun Marie Louise "Rillo" Schwartz.

– Jag visste inte att jag kunde älska så här mycket. Det är överväldigande, man tänker "hur kan det finnas ännu mer kärlek i livet när det redan fanns så mycket?", säger Lukas Forchhammer till TT.

Han har aldrig tvekat kring att vara så personlig i sin musik.

– Att jag är det gör att jag känner mig trygg. Det finns inga lögner - jag röker gräs, jag dricker öl, jag har ett barn - det finns inga överraskningar, om man lyssnar på skivan så vet man vem jag är, säger han.

Skivan innehåller också hans första politiska text. Han beskriver Skandinavien som splittrat och vill med "You are not the only one" få folk att "prata med varandra och vara starka ihop".

– Vi litar inte på våra politiker, folk sitter på riktigt i sina vardagsrum och tror att invandrare kommer hit och vill förstöra för oss, säger han uppgivet.

Vill spela i Sverige

Med start vid årsskiftet ger sig bandet ut på turné och ska beta av så väl Europa som Nordamerika. Förhoppningsvis får även de svenska fansen chans att se dem. Schemat är dock inte spikat än och det krävs en del pusslande för att synka turnérandet med familjelivet - Rillo och Viola följer båda med ut på vägarna.

TT: I "7 years" sjunger du om några av de råd som du fick av dina föräldrar. Vilka visdomar planerar du att skicka med dina barn?

– Min pappa har lärt mig något som jag definitivt kommer att föra vidare till alla mina söner, jag vet inte om min dotter kommer att behöva det, det beror på hennes sexuella läggning, säger han.

Pappan Eugene sade "se till att tjejen har det bra". Och i dessa metoo-tider tycker Lukas Forchammer att det är extra viktigt att man tar det till sig.

"Var inte ett svin"

– Om du är med en tjej och upplever att du har blivit lovad något - glöm det. Man ska se på varje möte med en kvinna som om att man bjuder henne på en kopp te - hon kanske tackar ja, du brygger teet, häller i mjölk och socker och ser till att temperaturen är perfekt, men sedan kanske hon ändrar sig och tackar nej. Då kan man ju inte tvinga henne att dricka. Om man förstår det kan man plocka bort sitt eget ego och inte bete sig som ett svin om man blir avvisad.

Han växte upp i danska Christiania utan polisnärvaro och stämningen i hans kompisgäng var "ganska macho". Så när pappan delade med sig av sina goda råd möttes han först av förvirring. Så han fick förtydliga:

– Om tjejen bara vill dansa, så se till att det är den bästa jävla dansen hon någon har upplevt.